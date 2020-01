Vinjena po avtocesti: izgubila oblast nad vozilom in trčila v ograjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto popoldne se je na štajerski avtocesti zgodila prometna nesreča, ko je vinjena voznica izgubila oblast nad vozilom in trčila v ograjo.

V soboto okoli 16. ure se je na štajerski avtocesti pri zadnjem predoru na Trojanah zgodila prometna nesreča, v kateri je bil en človek lažje poškodovan, so sporočili ljubljanski policisti.

Povzročiteljica je vozila osebno vozilo v smeri Ljubljane, pri tem pa zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (0,75 mg/l) izgubila oblast nad vozilom in večkrat trčila v varnostno ograjo na avtocesti. Z vozilom je nato obstala na odstavnem pasu. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v ljubljanski klinični center.

Izdali so ji plačilni nalog, prav tako bo zoper njo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so še sporočili policisti.