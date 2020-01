Ropi na Gorenjskem: vlomili v več hiš

Na Gorenjskem so v zadnjih dveh dneh vlomili v več stanovanjskih hiš. Roparji so ukradli denar in zlatnino. Policija prosi občane, da v kolikor opazijo kaj sumljivega, to nemudoma sporočijo policiji.

V soboto v popoldansko-večernih so se na območju policijske uprave Kranj zgodili štirje ropi. Vlomljeno je bilo v stanovanjski hiši na Ljubljanski cesti v Radovljici in Begunjski cesti v Lescah, v Podreči pa je bilo vlomljeno v dve hiši.

Vsi vlomi so se zgodili med 17. in 21.30 uro. Storilci so pri tem ukradli zlatnino in denar, so sporočili s policijske uprave Kranj.

Policisti zato občasne prosijo za informacije o pojavu sumljivih oseb in vozil. Sumljive okoliščine naj takoj sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

V zadnjih dveh dneh pa z območju PU Kranj poročajo še o nekaj drugih vlomih. Na Zgornji Beli je storilec v petek zvečer poskušal vlomiti v osebni avtomobil, a mu ni uspelo. V Spodnjih Dupljah je bilo med petkom zvečer in soboto ponoči vlomljeno v stanovanjsko hišo, vendar lastniki ne pogrešajo ničesar. V Kovorju pa je bil obravnavan poskus vloma v stanovanjsko hišo. Dejanje je bilo izvršeno v obdobju tega meseca.