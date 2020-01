Na sovoznikovem sedežu je prevažal skelet

Foto: The Arizona Department of Public Safety V ZDA, pa tudi ponekod po Evropi, imajo na avtocestah posebne vozne pasove, ki so namenjeni avtomobilom, v katerih je poleg voznika vsaj še en potnik. Ker je na njih običajno manj gneče in lahko vozniki na cilj pripeljejo hitreje, se marsikdo odloči za zvijačo, da jih lahko uporablja.

Eni takšnih so bili priča tudi policisti v ameriški zvezni državi Arizona, ko so na takšnem voznem pasu (HOV oziroma high-occupancy vehicle, op. p.) ustavili 62-letnika, ki je imel na sovoznikovem sedežu umeten skelet človeka. Ta je imel klobuk, na sedež pa je bil privezan z rumeno vrvjo.

Moški je zaradi kršitve dobil kazen, fotografijo sopotnika pa so oblasti objavile tudi na družbenem omrežju Twitter.

V Arizoni zaradi takšnih kršitev vsako leto oglobijo okoli sedem tisoč voznikov. Lani so na primer ujeli voznika, ki je imel na sovoznikovem sedežu lutko s sončnimi očali in bejzbolsko kapo.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ☠︎ One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY