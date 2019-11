V središču Nove Gorice neuspešen oborožen rop trgovine

V središču Nove Gorice je popoldne prišlo do oboroženega ropa ene izmed trgovin, pri katerem pa neznanemu storilcu ni uspelo odnesti ničesar. Policiji neznanca do zdaj ni uspelo izslediti, zato na pomoč poziva očividce oziroma tiste, ki bi kar koli vedeli o dogodku, v katerem sicer ni bil nihče poškodovan.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so policiste ob 13.30 obvestili, da je v eni izmed trgovin na Bevkovem trgu prišlo do oboroženega ropa. Po prvih podatkih je neznani storilec vstopil v trgovino in od uslužbenke zahteval gotovino, svojo zahtevo pa podkrepil s predmetom, podobnim pištoli. Gotovine mu ni uspelo dobiti, zato je pobegnil v smeri ulice Gradnikove brigade, kjer se je za njim izgubila vsakršna sled.

Po podatkih policije je storilec suhe postave, star okoli 30 let in visok okoli 180 centimetrov. Oblečen je bil v temnejša oblačila. Kljub intenzivnemu operativnemu delu in zbiranju obvestil ga policistom do zdaj še ni uspelo izslediti, zato naprošajo vse očividce oziroma tiste, ki bi kaj vedeli o storilcu in dogodku, da pokličejo na številko 113, anonimni telefon policije 080 1200 ali najbližjo policijsko postajo.