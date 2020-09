V spalnici s sekiro izredno hudo poškodoval svojo partnerko

Osumljenemu 46-letniku so policisti dan pred grozljivim dogodkom izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki in mladoletni hčerki.

Osumljenemu 46-letniku so policisti dan pred grozljivim dogodkom izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki in mladoletni hčerki. Foto: Thinkstock

Osumljenemu 46-letniku so policisti dan pred grozljivim dogodkom izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki in mladoletni hčerki. Partnerka je namreč v popoldanskih urah poklicala policijo in prijavila, da 46-letnik nad njo izvaja nasilje. Partnerja je tudi kazensko ovadila.

Policija ga je v preteklosti že obravnavala

46-letniku so zato policisti izrekli ukrep prepovedi približevanja ter o primeru obvestili vse pristojne službe. V večernem času so na naslovu 44-letnice izvedli tudi kontrole morebitnih kršitev ukrepa, ki pa jih niso zaznali. V jutranjih urah pa je 46-letnik vstopil v hišo in partnerko s sekiro izredno hudo poškodoval. Poškodovano 44-letnico so reševalci odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.

Vodja oddelka za splošno kriminaliteto na celjski policijski upravi Milan Vogrinec je danes pojasnil, da je policija moškemu dan pred tragičnim dogodkom izrekla prepoved približevanje partnerki in hčerki, medtem ko pogoji za privedbo k preiskovalnemu sodniku niso bili podani. Foto: STA

Moškega so policisti leta 2015 že obravnavali zaradi storitve kaznivega dejanja nasilja v družini in ga tudi kazensko ovadili. Vodja oddelka za splošno kriminaliteto na celjski policijski upravi Milan Vogrinec je danes pojasnil, da je policija moškemu dan pred tragičnim dogodkom izrekla prepoved približevanje partnerki in hčerki, medtem ko pogoji za privedbo k preiskovalnemu sodniku niso bili podani. 44-letni ženski so po njegovih besedah ponudili zatočišče v varni hiši, a je to možnost odklonila, poroča STA.

Policija je po besedah Vogrinca o primeru obvestila vse pristojne službe, v petek zvečer pa so policisti na naslovu bivanja 44-letnice izvedli nadzor morebitnih kršitev omenjenega ukrepa približevanja. Kršitev ukrepa v večernih in nočnih urah pa policija ni zaznala, je dodal Vogrinec. Na vprašanje, kako je 46-letnik sploh prišel v spalnico, je Vogrinec odgovoril, da je najverjetneje imel nekje skrite ključe.

Policija žrtve poziva, naj prijavijo vsako obliko nasilja

Raziskave kažejo, da je nasilje nad ženskami še vedno izjemno razširjen pojav. Letos so na območju Policijske uprave Celje zaradi nasilja v družini izrekli 193 ukrepov prepovedi približevanja. Lani v enakem obdobju so izrekli 201 ukrep prepovedi približevanja. Zaradi kršitev ukrepov prepovedi približevanja so letos ukrepali v 86, lani pa v 112 primerih.

Večinsko prepričanje o nasilnih dejanjih in njihovih storilcih je, da gre za nerazumno in nepredvidljivo vedenje alkoholikov, duševno nestabilnih in obupanih ljudi. Takšno prepričanje je lažje sprejeti kot možnost, da je nasilje prisotno tudi v navidezno urejenih družinah ter da je lahko tudi namerno. Zato policija znova poziva vse žrtve nasilja, njihove sorodnike, sosede in znance, naj vsako obliko nasilja prijavijo, so še navedli na celjski policijski upravi.