Zločinski pohod z nožem: napadel je osem ljudi

"Policisti so v nedeljo delali ves dan in še danes zjutraj, da bi izsledili moškega, za katerega menimo, da je odgovoren za te grozljive zločine," je povedal načelnik birminghamske policije Steve Graham.

Zdaj je v pridržanju, kjer ga bodo zaslišali

27-letnika so zaradi suma umora in sedmih poskusov umora aretirali okoli 4. ure po lokalnem času (okoli 5. ure po srednjeevropskem času), je sporočila policija. Zdaj je v pridržanju, kjer ga bodo zaslišali. Graham je aretacijo označil za ključno, vendar preiskavo nadaljujejo, poroča STA.

"Glede na ljudi, ki so bili napadeni, se zdi, da je šlo za naključen napad," je še povedal. "Obravnavamo ga kot umor," je pojasnil.

Napadi so se zgodili na štirih različnih krajih po Birminghamu v nedeljo zgodaj zjutraj. Eden od krajev je območje, kjer se zbirajo istospolno usmerjeni, a je policija izključila zločin iz sovraštva. Prav tako so izključili povezave s terorizmom in nasiljem tolp.

V napadu je umrl 23-letni moški, 19-letni moški in 23-letna ženska pa sta v kritičnem stanju v bolnišnici.

Napadi z nožem so na Otoku velika težava že več let. V soboto se je tovrstni napad zgodil tudi v Londonu, ranjenih je bilo pet ljudi. Junija pa so v napadu moškega v mestu Reading umrli trije ljudje. Ta napad preiskuje protiteroristična policija.