Angela Hutor je najstarejša Britanka, ki je uspešno premagala novi koronavirus, zato je na svoj 107. rojstni dan, ki ga je praznovala pretekli teden, nazdravila s šampanjcem in ob tem delila svojo modrost za dolgo življenje: "Ostanite mirni, zaposleni in vsak dan pojejte eno pomarančo," je povedala za britanski Telegraph.

Njena starša sta bila Italijana, ki sta najprej živela v Franciji, nato pa sta se pri njenih osmih letih preselila v London.

Med špansko gripo niso nosili mask, življenje je potekalo običajno

Med letoma 1918 in 1919, ko je bila stara pet, šest let, je po Evropi pustošila španska gripa, česar se kljub rosni mladosti dobro spominja. Sprejetih je bilo zelo malo ukrepov in omejitev, saj so se številne države bale, da bo to spodkopalo njihova prizadevanja v prvi svetovni vojni. Ta se je uradno končala leta 1918, nekateri pa menijo, da je k njenemu koncu morda prispevala prav ta smrtonosna gripa, ki je pobila okrog od 50 do 100 milijonov ljudi po vsem svetu.

"Dnevi so potekali čisto običajno, ljudje so hodili v službo in živeli naprej. Ne tako kot danes. Preprosto so živeli kot prej, mask niso nosili," se spominja obdobja med špansko gripo in dodaja, da bi se iz tega lahko kaj naučili, a vseeno je pomembno, da ostanemo mirni, pravi. "Pomembno je, da ostanete zaposleni, zamotite svoje možgane, kolikor je le mogoče."

Trenutno sicer še ni zaskrbljena zaradi virusa, saj ga je prebolela, a se bolj boji za leta, ki prihajajo. "Mislim, da bo nastopila depresija, ki bo morda tako huda, kot je bila v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Vendar smo tudi takrat nekako preživeli, stvari se bodo normalizirale. Preživeli bomo tudi to."

At 107, Angela Hutor has survived two world wars and four respiratory pandemics including the 1918 Spanish Flu 💪👵 https://t.co/RFhB0sBhn2 — The Telegraph (@Telegraph) August 19, 2020

Mislili so, da jo bo covid-19 porazil

Ko je nastopila druga svetovna vojna, je hotela pomagati Veliki Britaniji, kolikor bi le lahko, a ker je bila kot Italijanka takrat še brez britanskega državljanstva, so jo imeli za "sovražnico države" in je morala celo poročati policiji, če je spremenila svoj naslov. Vendar pa so bili Britanci ob tem do nje ves čas spoštljivi, se spominja.

Po drugi svetovni vojni je spoznala svojega moža, se z njim poročila in v petdesetih letih kupila hišo v severnovzhodnem delu Londona. Vmes je delala kot strojepiska, receptorka, varuška in tudi cvetličarka.

Konec 1990 je ovdovela in do sredine svojih devetdesetih let, z občasno pomočjo svoje hčere Pauline, živela samostojno, nato pa je bil čas za selitev v dom starejših občanov, kjer je ob začetku pandemije novega koronavirusa zbolela za covid-19.

Vsi okrog nje, vključno z njeno hčerko, so mislili, da je nastopil njen konec, saj je bila videti "grozno", je dejala Pauline. "Bila je bela kot rjuha." A je preživela tudi to in pretekli teden zadovoljno nazdravila vstopu v 108. leto svojega življenja.

Preberite tudi: