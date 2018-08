V Mariboru zaradi ljubosumja zabodel 20-letnika

Poškodovanega 20-letnika so reševalci odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer je ostal na zdravljenju in ni v smrtni nevarnosti.

Osumljeni je po dejanju z nožem napadel še 43-letnega sostanovalca in 25-letno sostanovalko, oba državljana Eritreje, ki jima je uspelo pobegniti in sta nepoškodovana.

Osumljenemu so odvzeli prostost in odredili pridržanje. Trenutno preiskava poteka v smeri kaznivih dejanj poskusa uboja, za kar je zagrožena kazen od pet do 15 let, in grožnje, za kar je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do enega leta, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor.