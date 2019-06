V Ljubljani odjeknili streli, policija pridržala trojico #foto #video

Na Adamičevi ulici v Ljubljani so popoldne odjeknili streli. Policija je sporočila, da je bilo v dogodku, v katerem je bilo uporabljeno plinsko orožje, udeleženih več ljudi. Možje v modrem so pridržali tri ljudi in zasegli uporabljeno orožje.

"Ta trenutek potekata ogled kraja in zbiranje obvestil. Po prvih podatkih je prišlo do uporabe plinskega orožja med osebami, ki se med seboj poznajo, prav tako pa so že v dalj časa trajajočem sporu," so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

V središču prestolnice odjeknili streli. Video: Planet.

Policisti pridržali trojico in zasegli orožje

Policisti so na kraju dogodka zadržali tri ljudi, ki so bili udeleženi v dogodku, sicer pa ni bil nihče poškodovan. Prav tako so možje v modrem zasegli uporabljeno orožje, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

V incidentu se po navedbah policije ni poškodoval nihče. Foto: Igor Krmelj