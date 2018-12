V Lendavi v reki, ki teče tik ob trgovskih centrih, našli mrtvega moškega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Most čez reko Ledavo v Lendavi, v ozadju trgovski center. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

V reki Ledavi v Lendavi v neposredni bližini trgovskega centra je danes nekdo našel moško truplo. Iz reke so ga potegnili tamkajšnji gasilci. Na truplu ni bilo znakov nasilja, a je zdravnik ZD Lendava vseeno odredil sanitarno obdukcijo.

Identiteto moškega so že ugotovili in sicer je šlo za 55-letnika iz Lendave, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.