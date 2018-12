Iz reke Save za Bežigradom rešili žensko

Policisti so bili okoli 15. ure obveščeni, da je bil na skalno pečino, ki gleda iz vode levega brega Save, naplavljen človek. Policiste PU Bežigrad je občan pospremil do mesta, kjer je bilo pod pečino, visoko približno sedem metrov, opaženo žensko telo, ki je bilo do pasu v reki, zgornji del pa na skali.

Da so jo rešili, so morali podreti drevo

Policist in policistka sta splezala po skali in drevesu do mesta, kjer je bila ženska. Potegnila sta jo iz vode in začela z masažo srca do prihoda reševalcev. Z gasilci so nato žensko naložili na nosila in jo poskušali prenesti proti kopnemu, za kar pa so morali gasilci z žago podreti drevo, da so omogočili pot do rečne obale.

Ko so žensko prenesli na dostopen teren, so jo prevzeli reševalci, ki so nadaljevali reanimacijo. Žensko so nato odpeljali v UKC Ljubljana, po zadnjih podatkih naj bi bilo njeno stanje stabilno.