Ukleščen umrl pod traktorjem

V ponedeljek okoli 14. ure je 70-letni Mariborčan v Prelogah pri Slovenski Bistrici naložil drva na enoosno prikolico, ki je bila pripeta k neregistriranemu traktorju, in odpeljal po gozdni vlaki. Ko je pripeljal do strmega pobočja, je traktor spredaj privzdignilo, najverjetneje zaradi teže prikolice, in ga obrnilo prek osi nazaj, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor.

Ker na traktorju ni bilo nameščenega varnostnega loka, je voznika ukleščilo pod traktor, kjer je umrl. Pod traktorjem so ga našli šele v torek popoldan, so sporočili s PU Maribor.

Ker niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, bodo mariborski policisti pristojnemu tožilstvu podali poročilo.