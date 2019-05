Smrt zakoncev v Spuhlji: mož najprej nad ženo, nato pa poskušal storiti samomor

Mariborski kriminalisti so končali preiskavo smrti zakoncev v Spuhlji. Najprej so domnevali, da je 56-letnica, ta je po tragediji umrla na kraju dogodka, poskušala umoriti svojega 58-letnega moža, ki je zaradi poškodb pozneje umrl v bolnišnici. Sumi, da je pokojna poskušala umoriti moža, se med preiskavo niso potrdili. Preiskovalci so na koncu ugotovili, da je 58-letnik svoji ženi prizadejal tako hude poškodbe, da je umrla na kraju dogodka, nato pa poskušal storiti samomor.

Štajerske policiste so 28. marca obvestili, da sta bila v stanovanjski hiši v naselju Spuhlja v občini Ptuj umorjena zakonca. Šestinpetdesetletna ženska je na kraju dogodka umrla, medtem ko so reševalci 58-letnega moškega uspešno oskrbeli in prepeljali v mariborsko bolnišnico. Moški je v mariborskem kliničnem centru umrl 31. marca.

Preiskovalci najprej domnevali, da je pokojna poskušala umoriti moža

Ogled kraja kaznivega dejanja je vodila preiskovalna sodnica z Okrožnega sodišča na Ptuju. Med ogledom so ugotovili, da sta imela zakonca po telesu številne vbodne rane in vreznine, zaradi česar je preiskovalna sodnica odredila sodno obdukcijo pokojne. Prve ugotovitve na kraju kaznivega dejanja so kazale na to, da sta zakonca drug drugemu povzročila več telesnih poškodb, zaradi česar so bili podani razlogi za sum, da je pokojna poskušala umoriti svojega moža.

Obračunal z ženo, nato pa poskušal storiti samomor

Na podlagi ugotovitev z ogleda kraja dejanja, zbranih obvestil, forenzičnih preiskav ter na podlagi mnenja izvedenca sodne medicine so preiskovalci dokazali, da sta se zakonca sprla. Med prepirom je mož svojo ženo z nožem tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju dogodka umrla. Po storjenem dejanju je poskušal storiti samomor. Kljub uspešni oskrbi na kraju dejanja in zdravniški oskrbi je moški v mariborski bolnišnici pozneje umrl.

Sumi, da je žena poskušala umoriti moža, se niso potrdili

Zavarovani sledovi in dokazi na kraju dejanja so bili preiskani v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju. Na mariborski policijski upravi poudarjajo, da rezultati sovpadajo z ugotovitvami sodne in klinične obdukcije pokojnih, kar pomeni, da se uvodoma podani razlogi za sum, da je žena najprej poskušala umoriti svojega moža, niso potrdili in utemeljili. To je ob rezultatih bioloških preiskav potrdil tudi izvedenec sodne medicine, so še sporočili s Policijske uprave Maribor.