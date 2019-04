Tragedija v Spuhlji: v bolnišnici zaradi poškodb umrl tudi 58-letnik

Pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Andrej Kolbl je na današnji novinarski konferenci dejal, da so preiskovalci izključili tujo krivdo, preiskujejo pa sum kaznivega dejanja in uboja.

56-letnica umrla na kraju dogodka, 58-letnika uspešno oživljali

Štajerske policiste so v četrtek dopoldne obvestili, da sta bili v Spuhlji umorjeni dve osebi. Na kraju dogodka so možje v modrem ugotovili, da je 56-letna ženska umrla nasilne smrti, medtem ko so njenega 58-letnega moža uspešno oživljali in ga nato hudo poškodovanega prepeljali v mariborski klinični center. Po nujni medinski pomoči so ga hospitalizirali.

Ogled kraja kaznivega dejanja je vodila dežurna preiskovalna sodnica ptujskega okrožnega sodišča v navzočnosti okrožne državne tožilke z Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju. Ob začetku ogleda sta domnevali, da obstajajo razlogi za sum, da je šlo za storjeno kaznivo dejanje umora in poskus samomora.

Zakonca med sporom in fizičnim obračunom dobila več vbodnih ran

Kriminalisti so ugotovili, da sta se mož in žena v jutranjih urah sprla. Med sporom in poznejšim fizičnim obračunom z nožem sta oba dobila več vbodnih ran, zaradi katerih je 56-letna ženska umrla na kraju dejanja, njen mož pa je v nedeljo umrl v mariborski bolnišnici. Po do zdaj zbranih obvestil so kriminalisti izključili prisotnost tretje osebe na kraju kaznivega dejanja.

Kriminalistična preiskava še ni končana, v tem trenutku obstaja sum storitve kaznivega dejanja umora in kaznivega dejanja uboja, saj sta oba pokojna utrpela smrtne telesne poškodbe. Po vseh opravljenih preiskavah in zbranih obvestilih bodo policisti zadevo skupaj s pristojnim tožilcem dokončno pravno okvalificirali in jo sklenili s poročilom ptujskemu okrožnemu državnemu tožilstvu, so sporočili z mariborske policijske uprave.