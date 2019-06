Ukradel kombi, nato z objestno vožnjo ogrožal udeležence v prometu

Policisti mariborske policijske uprave so na območju naselij Juršinci, Vitomarci in v okolici poskušali zaustaviti voznika ukradenega tovornega avtomobila znamke volkswagen, ki na znake policistov ni ustavil in je z objestno vožnjo ogrožal druge udeležence v prometu. Možje v modrem morebitne priče naprošajo za informacije glede dogodka.

Moški je vozil siv kombi volkswagen transporter z registrsko številko MB ZC-053 in napisom catering. Priče in udeležence v prometu, ki so bili z njegovo vožnjo ogroženi in so s svojim ravnanjem kakorkoli preprečili trčenje, policisti pozivajo, da se oglasijo na policijski postaji v Ptuju ali pokličejo na številko 02 780 91 00 oziroma 113.