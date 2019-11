Priprli 27-letnega roparja iz dvigala. Ste bili žrtev tudi vi?

Moščanski policisti so včeraj zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj drzne tatvine na zaslišanje k preiskovalni sodnici privedli 27-letnega državljana Slovenije. Osumljeni je dejanja izvedel v avgustu na območju Ljubljane.

Osumljeni je skupaj z oškodovanko vstopil v stanovanjski blok, jo ogovoril in nato z vratu strgal verižico. V enem primeru mu verižice sicer ni uspelo odtujiti. Njegove žrtve so bile starejše občanke. Policistom je z intenzivno kriminalistično preiskavo uspelo ugotoviti identiteto osumljenca in mu v ponedeljek odvzeti prostost, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Stari znanec policije

Preiskovalna sodnica mu je po zaslišanju odredila pripor. Policisti 27-letnika sumijo za še več podobnih dejanj, zaradi česar preiskavo nadaljujejo. Slednji pa je bil v preteklosti že obravnavan za premoženjska kazniva dejanja.

Preiskovanje podobnih kaznivih dejanj so nadaljevali tudi bežigrajski policisti. Ugotovili so, da je zgoraj omenjeni osumljenec storil še deset tovrstnih kaznivih dejanj v poletnem času. S temi kaznivimi dejanji je oškodovankam povzročil skupno za več kot pet tisoč evrov škode. Policisti so prvotno kazensko ovadbo zoper osumljenega dopolnili z ugotovljenimi dejstvi, so še sporočili s PU Ljubljana.