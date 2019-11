Oborožena 62-letna Slovenka oropala bencinski servis na Braču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaželela se je cigaret in denarja

Svoje namene je podkrepila s pištolo, odnesla pa je denar in cigarete v vrednosti 400 evrov.

Včeraj so imeli zaposleni na bencinskem servisu v mestu Selca na hrvaškem otoku Brač nenavadno dogajanje. V nekem trenutku je k njim pristopila ženska, ki jim je zagrozila s pištolo in zahtevala denar in cigarete.

Kot poroča hrvaški portal Index.hr, je njen plen znašal okrog tri tisoč kun, kar je približno 400 evrov.

Intenzivna kriminalistična preiskava policije na Braču je hitro pripeljala do osumljenke, za katero se je izkazalo, da je 62-letna državljanka Slovenije, pri kateri so našli le del ukradenega denarja.

Svoje bivanje na Hrvaškem bo očitno podaljšala, saj je od danes bogatejša za kazensko ovadbo pri pristojnem državnem tožilstvu v Splitu.