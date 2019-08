Prijeli tatu, ki je v zdravstvenih ustanovah kradel denar in denarnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski policisti so v okviru kriminalistične preiskave identificirali in prijeli osumljenca, ki je julija in avgusta predvsem v zdravstvenih ustanovah na območju Ljubljane izvršil več tatvin. S tem je oškodovancem povzročil za okoli 1.200 evrov skupne škode.