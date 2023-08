Prijeli štiri Romune, osumljene zlorabe plačilnih kartic

Policisti so prejšnji teden na območju Policijske uprave Maribor prijeli štiri državljane Romunije, ki jih sumijo vpletenosti v zlorabe plačilnih kartic. Najmanj deset dni naj bi delovali nezakonito na območju Ljubljane in Maribora. Več o tej zadevi bodo policisti razkrili javnosti na novinarski konferenci v petek na sedežu Policijske uprave Maribor.

V preteklosti so občane že obveščali o povečanem številu goljufij na spletu. Letos so po navedbah mariborske policijske uprave na slovenski policiji skupno prejeli že več kot 600 prijav, pri čemer je nastalo za več kot 12 milijonov evrov materialne škode.

V zadnjem obdobju po številu kaznivih dejanj in nastali materialni škodi izstopajo goljufije z lažnimi obvestili o dobičku pri naložbi v kriptovalute (letos 190 primerov in 5,1 milijona evrov škode na državni ravni) ter zlorabe plačilnih kartic komitentov slovenskih bank.

V zvezi z zlorabami plačilnih kartic je letos slovenska policija zabeležila že okoli 450 prijav s skupno škodo okoli 1,2 milijona evrov, pri čemer se velika večina zlorab nanaša na pridobivanje podatkov kartic na spletu s tako imenovanim phishingom ter nadaljnjo zlorabo.

Policija je po prijavi ene izmed slovenskih bank, ki je prav tako zaznala izrazito povečanje zlorab plačilnih kartic, začela to intenzivno preiskovati in 10. avgusta so policisti na območju mariborske policijske uprave prijeli štiri osumljence, ki naj bi najmanj zadnjih deset dni delovali na območju Ljubljane in Maribora.

Več informacij o kriminalistični preiskavi, oblikah spletnih naložbenih goljufij, zlorabah plačilnih kartic in preventivnih ukrepih bosta v petek predstavila višji kriminalistični inšpektor specialist iz sektorja za gospodarsko kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi David Gracer in višji kriminalistični inšpektor specialist z oddelka za gospodarsko kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor Milenko Simkić.