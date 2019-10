Prijeli 23-letnega razpečevalca droge

Policisti so odvzeli prostost 23-letnemu Ljubljančanu, pri katerem so našli več zvitkov kokaina in heroina, namenjenih nadaljnji prodaji. Pri sebi je imel tudi 760 evrov gotovine, za katero policisti sumijo, da je bila pridobljena s prodajo prepovedanih drog.

Policisti Policijske postaje Moste so v torek zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami odvzeli prostost 23-letnemu Ljubljančanu. V postopku so mu zasegli več zvitkov s kokainom in heroinom ter manjšo količino konoplje, so sporočil s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti so pri Ljubljančanu našli tudi 760 evrov gotovine, za katero sumijo, da je bila pridobljena s prodajo prepovedanih drog.

V nadaljevanju so na podlagi odredbe opravili hišno preiskavo. Zoper 23-letnika bo podana kazenska ovadba na pristojno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.