Pri 39-letnem Izolanu našli večjo količino orožja

Izolski policisti so zaradi grožnje z orožjem pri 39-letnem moškem iz okolice Izole opravili hišno preiskavo. Zasegli so mu večjo količino orožja in ga bodo zaradi kaznivega dejanja grožnje z orožjem kazensko ovadili. Ker je dovoljeno orožje hranil v nasprotju s pravili o hrambi orožja, bodo zoper njega uvedli tudi prekrškovni postopek.

Izolski policisti so zaradi kaznivega dejanja grožnja z orožjem hišno preiskavo pri 39-letnem moškem opravili na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kopru. Zasegli so mu tri repetirne puške, revolver ter več nabojev, za katere je imel ustrezno orožno listino. Poleg tega so mu zasegli tudi kovinski bokser, dve štartni pištoli, dve pištoli airsoft, zračno puško, samostrel in drugo strelivo, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Zoper osumljenega bodo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo. Ker je dovoljeno orožje hranil v nasprotju s pravili o hrambi orožja in v nasprotju z zakonom o orožju in ker je imel v posesti prepovedano hladno orožje bokser, bodo zoper njega uvedli tudi prekrškovni postopek.

Hkrati bodo zoper osumljenega podali predlog za odvzem orožja in orožne listine, saj na podlagi vsega ugotovljenega ne izpolnjuje več obveznega pogoja zanesljivosti po zakonu, so dodali.