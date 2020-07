V požaru popolnoma zgorela hotelska soba, policisti nad povzročitelja

Zaradi požara ni bil nihče ogrožen, gostje in zaposleni pa so bili ob požaru iz stavbe evakuirani. Gasilci so požar v prvem nadstropju hotela lokalizirali, pogasili, sobo prezračili in pregledali ter posesali in delno počistili preostale prostore hotela. Policisti so o požaru obvestili tudi pristojne pravosodne organe, poroča STA.