Poskus uboja na Idrijskem: napadel ga je z ročajem sekire

V stanovanjski hiši na območju občine Idrija je po navedbah policije v petek popoldne prišlo do poskusa uboja. 26-letnik je v fizičnem sporu najprej lažje poškodoval 48-letno sorodnico, nato pa je z ročajem sekire po temenu udaril drugega udeleženca spora, 48-letnega moškega. Slednji v incidentu ni bil huje telesno poškodovan. 26-letniku so policisti odvzeli prostost.

Po navedbah novogoriške policijske uprave je v stanovanjskem objektu prišlo verbalnega, nato pa še do fizičnega spora med sorodniki. Policisti in kriminalisti so ugotovili, da je 26-letni osumljenec v fizičnem sporu v bivalnih prostorih stanovanjske hiše najprej lažje telesno poškodoval 48-letno sorodnico, nato pa je v kletnih prostorih z lesenim ročajem sekire udaril po temenu drugega udeleženca spora, 48-letnika, ki je zaradi tega utrpel telesno poškodbo.

48-letnik ni bil huje telesno poškodovan

Poškodovanega udeleženca spora so na kraju dogodka oskrbeli reševalci in ga prepeljali na zdravljenje v ljubljansko bolnišnico. Po prvih informacijah oškodovanec ni bil huje telesno poškodovan. 26-letnemu storilcu so novogoriški kriminalisti po prijetju odvzeli prostost in ga bodo po zaključku postopka s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma povzročitve lahke telesne poškodbe in poskusa uboja privedli ter izročili v nadaljnji postopek dežurni preiskovalni sodnici. Zaradi interesa kriminalistične preiskave drugih podrobnosti v tem trenutku javnosti ne moremo posredovati, so sporočili z novogoriške policijske uprave.