V Avstriji zaradi alkohola in tablet hospitalizirali Slovenca

Zaradi prekomernega uživanja alkohola in tablet so v celovško bolnišnico danes odpeljali 22-letnega Slovenca iz kraja Žihpolje (nem. Maria Rain) v bližini Celovca. 22-letnik je okoli 2.45 omedlel med videoklicem.

Potem ko je 22-letnik omedlel, je bila zveza prekinjena, znanci pa so zaradi tega poklicali reševalce, je sporočila policija. Ti so 22-letnika našli v apatičnem stanju in ga odpeljali na celovško kliniko. Pristojni so zaradi najdene droge uvedli preiskavo, poroča STA.