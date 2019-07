Poskus pobega na Dobu: obsojenec skušal pobegniti med sprehodom

V zaporu na Dobu so pazniki v nedeljo uspešno preprečili poskus pobega enega od obsojencev. Ta je v času sprehoda poskušal pobegniti tako, da je znotraj zaprtega dela zapora preplezal ograjo sprehajališča. Pazniki so se na dogodek takoj odzvali, obsojenec pa se v postopku prijetja ni upiral. Pravosodni policisti, ki so posredovali v incidentu, niso bili poškodovani.

Kot so sporočili z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, je do poskusa pobega prišlo v nedeljo okoli 15. ure. Obsojeni, ki zaporno kazen prestaja v prvem oddelku zaprtega dela, je v času sprehoda poskušal pobegniti tako, da je znotraj zaprtega dela preplezal ograjo sprehajališča in stekel v smeri podjetja, ki deluje v varovanem območju zapora.

Obsojeni pobega ni načrtoval vnaprej, zdaj je pod strožjim nadzorom

Pravosodni policisti so se takoj odzvali na dogodek, obsojenec pa se je po izsleditvi predal. Ob prijetju se ni aktivno upiral in je sodeloval v postopku. Po dogodku so obsojenca do prenehanja razlogov namestili v posebni prostor.

Obsojenec se je po izsleditvi predal pravosodnim policistom, v postopku prijetja pa se ni upiral. Foto: Matjaž Rušt

Pri plezanju se je poškodoval po rokah, zato so mu pazniki nudili takojšnjo oskrbo poškodb, nato pa je dobil tudi pomoč zdravniške ekipe. Kot poudarjajo na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, obsojenec pobega ni načrtoval vnaprej, prav tako pa pri poskusu bega ni uporabil drugih pripomočkov.

"Obsojenec je zaradi razloga izrazite begosumnosti zdaj nameščen v poseben strožji režim, kjer lahko ostane do enega meseca. Trajanje te namestitve se lahko podaljšuje še za po en mesec, dokler obstajajo razlogi za takšno namestitev," so sporočili z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Na Dobu prišlo do dveh napadov na pravosodne policiste

V slovenskih zaporih so od začetka leta 2015 do danes zabeležili 13 poskusov begov obsojenih. Pred štirimi leti so zabeležili dva, leto zatem in predlani po tri, lani štiri, letos pa en poskus pobega. Poleg včerajšnjega poskusa so letos v zaporih odkrili tudi tri morebitne priprave na beg.

"V enem primeru je bila v omari pripornika odkrita rjuha, ki je bila zvita v prirejeno vrv ter bi lahko služila za pomoč pri pobegu, v drugih dveh primerih je bila ugotovljena poškodba zidu na mestu, kjer so v zid pritrjene rešetke," so še dodali na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

Spomnimo, da je v zaporu na Dobu pred dnevi prišlo tudi do dveh napadov na pravosodne policiste. V enem primeru je zapornik z vilicami napadel paznika, ki je bil lažje poškodovan.