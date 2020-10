Policisti iščejo roparja banke v Dutovljah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija preiskuje rop bančne ustanove v Dutovljah. Nekaj pred 13.30 sta do zaposlene v banki prišla dva moška, po prvih podatkih je eden od njiju zagrozil z orožjem in zahteval denar. Oba neznanca sta po izvršenem kaznivem dejanju pobegnila, so sporočili s Policijske uprave Koper.