Pogrešani 35-letnik bi bil lahko žrtev kaznivega dejanja

Svojci pogrešajo 35-letnega Danijela Božića iz Ljubljane. Od doma je odšel 15. novembra, nazadnje pa so ga videli na območju Kopra. Pogrešani je suhe postave in svetle polti, visok je okoli 170 centimetrov, ima rjave oči, po glavi je pobrit, ima pristriženo črno bradico, oblečen je v športna oblačila. Na policiji pravijo, da bi bil Božić lahko žrtev kaznivega dejanja.

Policisti so na območju Ankarana 15. novembra, ko je moški odšel od doma, obravnavali kaznivi dejanji nasilništva in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, ki sta ju osumljena 29-letni Slovenec in 29-letni Črnogorec. Omenjena moška sta pretepla slovenskega državljana z območja Ljubljane in ga hudo telesno poškodovala.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, na policiji prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

S pištolo udarjal Ljubljančana v glavo

Po do zdaj zbranih podatkih Danijel Božič ni osumljen nobenega kaznivega dejanja. Foto: policija Pri napadu sta uporabila pištolo, s katero je eden od storilcev udarjal Ljubljančana v glavo. Oba osumljena storilca kaznivega dejanja so 17. novembra s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, ta je zoper oba odredil pripor. Oškodovanega Ljubljančana so še isti dan odpustili iz bolnišnice v domačo oskrbo.

16. novembra so svojci na Policijski postaji Ljubljana Vič podali prijavo, da pogrešajo Danijela Božića, ta se jim od 15. novembra ni več oglasil na telefon in se ni vrnil na domači naslov. Kot so ugotovili, je bil pogrešani nazadnje viden 15. novembra v dopoldanskem času na območju Ankarana, odkoder je po Regentovi ulici peš odšel v neznano.

Pogrešani bi bil lahko žrtev kaznivega dejanja

Ker se je pogrešani na območje Ankarana pripeljal v osebnem avtomobilu skupaj z ljudmi, ki so bili vpleteni v prej obravnavani kaznivi dejanji, in ker iz dosedanjih ugotovitev policije izhaja razlog za sum, da bi lahko bil pogrešani žrtev kaznivega dejanja, se izvajajo vse aktivnosti za njegovo izsleditev. Po do zdaj zbranih podatkih Danijel Božič ni osumljen nobenega kaznivega dejanja.

Koprski kriminalisti kljub odrejenemu priporu za dva osumljenca nadaljujejo izvajanje preiskovalnih dejanj z namenom ugotavljanja vseh dejstev in okoliščin obravnavanih kaznivih dejanj, da bi izsledili pogrešano osebo, so še sporočili s Policijske uprave Koper.