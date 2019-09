Pogrešanega Italijana iščejo že deveti dan zapored

Pogrešanega 75-letnika, doma je iz italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina, v preteklih dneh niso našli, zato se obsežna iskalna akcija nadaljuje že deveti zaporedni dan. Policisti so med drugim spet govorili z enim od njegovih prijateljev, prav tako so informacije poiskali pri svojcih pogrešanega.

Pogrešanega 75-letnika, doma je iz italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina, v preteklih dneh niso našli. Foto: PU Nova Gorica

Pogrešani je pogosto gobaril v Sloveniji

Ker so ugotovili, da je pogrešani v preteklih letih pogosto gobaril na omenjenem območju, so policisti, vodniki službenih psov in člani gorske policijske enote pozorno pregledali teren na območju Loga, Ajnška in Štrangela, vendar pogrešanega v torek niso našli.

Iskalna akcija poteka na zahtevnem terenu, zato so morali biti sodelujoči pri iskanju zelo pozorni na lastno varnost. Foto: PU Nova Gorica

Spomnimo, da so policistom v preteklih dneh pri iskanju pomagali tudi lovci in domačini, 75-letnika pa so policisti iskali tudi s pomočjo drona. Iskalna akcija poteka na zahtevnem terenu, zato so morali biti sodelujoči pri iskanju zelo pozorni na lastno varnost.

Policija še vedno prosi za informacije o pogrešanem

Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem 75-letniku iz Italije, naj o tem obvestijo policijsko postajo Idrija (telefon: 05 372 48 00, elektronski naslov: pp_idrija.pung@policija.si). Lahko se zglasijo tudi na najbližji policijski postaji ali pokličejo znano interventno številko policije 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200, so še sporočili z novogoriške policijske uprave.