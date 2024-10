Pogrešanega Američana po več kot 14 dneh našli mrtvega na območju Triglava

Včeraj dopoldne so v zasneženem delu stene gore Rjavec našli truplo pogrešanega pohodnika, državljana Združenih držav Amerike, ki se je v gore odpravil 14. septembra. Truplo je med letenjem na območju Triglava opazila posadka helikopterja Slovenske vojske in o tem obvestila policijo.

Po obvestilu je na kraj odletela posadka policijskega helikopterja, v kateri sta bila tudi policista gorske policijske enote in reševalec GRS Bohinj.

Na kraju so opravili ogled, okoliščine pa kažejo na padec pohodnika z višine in nesrečo. Pogrešanega so s policijskim helikopterjem prepeljali v dolino.

Policisti bodo o dogodku po vseh zbranih obvestilh obveščali pristojno državno tožilstvo. Foto: policija

Za umrlim pohodnikom je po 14. septembru, ko se je odpravil na območje Triglava, stekla obsežna reševalna akcija, v kateri so poleg gorskih reševalcev GRS Mojstrana, Bohinj, Kranjska Gora, Radovljica in Rateče sodelovali tudi policisti gorske policijske enote, policisti vodniki službenih psov in posadka policijskega helikopterja z ekipo GRZS za reševanje v gorah. Pregledano je bilo širše območje Triglava z vsemi dostopnimi potmi in melišči.