Pogrešajo mlado Mariborčanko

Pogrešana je Mariborčanka Alenka Špringer, so sporočili s Policijske postaje Maribor. Zadnjič so jo videli danes v dopoldanskih urah.

Pogrešana je visoka 172 centimetrov, je suhe postave in ima rjavozelene oči. Ima dolge kostanjeve lase, ki so speti v čop. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v majico s kratkimi rokavi rožnate barve in modro trenirko.