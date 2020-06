Po nesreči ugotovili, da je 25-letnik tihotapil prebežnike

Koprski policisti so pridržali 25-letnega državljana Kosova, ki je štirim državljanom Afganistana pomagal pri nedovoljenem prehodu državne meje. Policisti so to ugotovili med ogledom kraja nesreče, ki se je zgodila približno 50 metrov pred mejo z Italijo, so sporočili s Policijske uprave Koper.

V četrtek se je ob 21.45 zgodila prometna nesreča, potem ko je voznik osebnega vozila italijanskih registrskih oznak vozil iz smeri Ospa proti meji z Italijo in v blagem levem ovinku trčil v zid. Po trčenju je iz vozila zbežalo več oseb. Policisti so tako ob prihodu na kraj dogodka našli prazno vozilo, a so se med ogledom na kraj nesreče vrnili trije državljani Afganistana. Policija je nato izsledila še dve osebi, državljana Afganistana in Kosova, so po poročanju STA pojasnili na koprski policijski upravi.

Eden od prebežnikov je v nesreči utrpel zlom medenice

Policisti so v postopku ugotovili, da je bil 25-letni državljan Kosova z italijanskim delovnim dovoljenjem voznik, državljani Afganistana pa so v Slovenijo vstopili na nedovoljen način. Ti so se v nesreči poškodovali, zato so jih odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Kot so policijo obvestili iz bolnišnice, so trije lažje poškodovani, eden pa huje, saj si je v nesreči zlomil medenico.

Za državljana Kosova so policisti odredili pridržanje in bodo vložili kazensko ovadbo. Policisti obravnavajo kaznivo dejanje nevarne vožnje in kaznivo dejanje nedovoljenega prehoda državne meje, so zapisali na koprski policijski upravi. Na območju Policijske uprave Koper so policisti sicer od četrtka od 6. ure do petka do 6. ure skupaj obravnavali 28 ljudi, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo med Hrvaško in Slovenijo.

Od tega so italijanski varnostni organi šest prebežnikov vrnili v Slovenijo, preostalih 22 tujcev pa so obravnavali na različnih enotah PU Koper. Gre za 12 državljanov Sirije, devet državljanov Afganistana, dva državljana Bangladeša, dva državljana Nepala ter po enega Maročana, Pakistanca in Ukrajinca.