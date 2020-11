Po dveh neuspelih poskusih ropa pridržali 38-letnika

Ljubljanski policisti so v sredo zvečer pridržali 38-letnika, ki sta mu pred tem spodletela dva poskusa ropa trgovin na Litijski cesti in v Štepanjskem naselju v Ljubljani. Moškega bodo policisti privedli k preiskovalnemu sodniku. Na območju Domžal sta neznanca v sredo zvečer oropala hišo, v kateri je bil v času ropa lastnik.

38-letnik je po navedbah ljubljanske policijske uprave osumljen, da je v sredo okoli 18. ure poskušal oropati eno izmed trgovin na Litijski cesti v Ljubljani. Po do zdaj znanih podatkih je vstopil v trgovino in zaposleni zagrozil z nožem ter zahteval denar. Ker mu zaposlena ni takoj odprla blagajne, je zbežal s kraja dogodka.

38-letniku spodletela dva poskusa ropa

Približno uro pozneje se je 38-letnik s kolesom pripeljal do manjše prodajalne v Štepanjskem naselju, kjer je od zaposlene prav tako zahteval denar in ji zagrozil z nožem. Ker mu denarja ni želela izročiti in se je zaklenila v prodajalno, je odtujil časopis in pobegnil. V nobenem od dogodkov ni bil poškodovan nihče, je pa posredovalo več policijskih patrulj. 38-letnika so ob pomoči občanov izsledili in ga okoli 20.30 prijeli na Zaloški cesti.

Vlomilca obvladala lastnika, nato pa oropala hišo

V sredo zvečer so bili policisti obveščeni tudi o roparski tatvini na območju Domžal. Neznana storilca sta vlomila v hišo v času, ko je bil lastnik doma. Lastnika sta obvladala, nato pa hišo preiskala ter odnesla za nekaj tisoč evrov gotovine in nakita. Šlo je za moška z zakritim obrazom, visoka okoli 180 in 190 centimetrov ter oblečena v črna oblačila. Preiskava tega dogodka še ni končana, poroča STA.