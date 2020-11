Alkoholizirani voznik trčil v avto, nato pa pobegnil

31-letni voznik osebnega vozila je v sredo popoldne na parkirišču v Slovenski Bistrici trčil v pravilno parkirano vozilo 50-letnika, potem pa je pobegnil s kraja dogodka. Očividec je informacije o dogodku pustil na poškodovanem vozilu. Policisti so 31-letnika kasneje izsledili in ugotovili, da je vozil močno alkoholiziran.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, 31-letnik oškodovancu ni posredoval svojih podatkov, je pa trčenje opazil očividec, ki je na poškodovanem vozilu pustil obvestilo. Policisti so z njegovo pomočjo nato izsledili povzročitelja. Ob poškodbah na njegovem vozilu, ki so potrjevale udeležbo v trčenju, so policisti ugotovili, da je imel moški v telesu kar 1,41 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zaradi močne alkoholiziranosti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, ki ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali pristojnemu sodišču.

Mladi voznik po pomoči ob požaru tovornjaka pristal v bolnišnici

Sredin večerni izbruh ognja na tovornem vozilu na pomurski avtocesti pri Cerkvenjaku pa se je nesrečno končal za 18-letnika, ki je želel pomagati. Potem ko je s prižganimi vsemi štirimi smerniki ustavil za madžarskim tovornjakom, je v njegov avtomobil trčil 31-letni voznik, mladeniča pa je ob tem stisnilo k ograji. Na srečo je bil le lažje poškodovan.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je do požara na zadnji desni pnevmatiki priklopnika, ki ga je vozil 41-letni madžarski voznik, prišlo malo po 19. uri. Voznik je moral ustaviti na desnem prometnem pasu v smeri proti Mariboru, saj na tem delu avtoceste ni odstavnih pasov. Ker se je požar začel širiti na tovor, je takoj pričel z gašenjem. Za njim se je pripeljal 18-letnik, ki je na vozilu vklopil vse štiri smernike in se ustavil za tovornjakom.

Mladenič je izstopil iz avtomobila in želel iz prtljažnika vzeti varnostni trikotnik ter z njim zavarovati kraj požara. Takrat je z neprilagojeno hitrostjo za njim pripeljal 31-letni voznik in s prednjim delom svojega trčil v zadnji del ustavljenega avtomobila. Slednjega je odbilo v desno in naprej, tako da je ob desni strani ob varnostno ograjo stisnil 18-letnika, s prednjim delom pa je nato trčil še v zadnji del gorečega priklopnika.

Mladi voznik se je v nesreči lažje poškodoval, zato so ga z reševalnim vozilom prepeljali mariborsko bolnišnico. Požar so pogasili gasilci, na vozilu in tovoru pa je nastalo za okoli pet tisoč evrov materialne škode. Policisti so prehitremu povzročitelju prometne nesreče izdali plačilni nalog, o požaru pa bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu, poroča STA.