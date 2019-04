Po avtocesti norel s hitrostjo več kot 230 kilometrov na uro

Mariborski policisti so v nedeljo na avtocesti med Slivnico in Podlehnikom, kjer je hitrost omejena na 130 kilometrov na uro, opravljali nadzor prometa z vozilom z vgrajenim videonadzornim sistemom Provida 2000. Okoli 20. ure so ugotovili, da je voznik osebnega vozila mercedes E 200 izven naselja Gerečja vas na razdalji 1.049 metrov vozil s povprečno hitrostjo 228,31 kilometra na uro.

Policisti so ugotovili, da je omenjeni mercedes vozil 53-letni voznik iz Nemčije s hrvaškim potnim listom. Policisti so ga ustavili in mu izrekli prepisano globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk. Voznik je polovični znesek izrečene globe plačal na kraju dogodka, so sporočili z mariborske policijske uprave.