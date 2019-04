Po ljubljanski obvoznici divjal z 214 kilometri na uro #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vozniku so možje v modrem izrekli 1.200 evrov globe in devet kazenskih točk. Foto: PU Ljubljana

Ljubljanski policisti so v nedeljo ponoči na ljubljanski obvoznici izmerili hitrost voznika osebnega vozila, ki je po obvoznici vozil kar 214 kilometrov na uro. Omejitev hitrosti znaša sto kilometrov na uro, poudarjajo na policiji. Vozniku so možje v modrem izrekli 1.200 evrov globe in devet kazenskih točk.