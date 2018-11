Planinec pod vrhom Mangrta omahnil v smrt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policiste so danes dopoldne obvestili, da je pod vrhom Mangrta, na ferati, na strmem in nedostopnem terenu omahnil planinec. Pozneje so ga našli mrtvega, poročajo spletne Primorske novice.