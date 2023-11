Težka noč za gorske reševalce: po mnogih urah boja z vetrom rešili planinko

Kranjski gorski reševalci so v nočni reševalni akciji po mnogih urah boja z vetrom in meglo rešili tujo državljanko, ki se je na dobrih dva tisoč metrov visok vrh odpravila neprimerno opremljena in oblečena, za navigacijo pa je uporabljala aplikacijo Strava.

"Kakšna noč! Včeraj smo malo čez 17. uro prejeli poziv na reševanje planinke s Križa, skoraj 2.500 metrov visokega vrha v bližini Kokrške Kočne. Tuja državljanka je odšla od doma na turo prepozno, neprimerno opremljena in oblečena, za hojo po brezpotju pa je uporabljala navigacijsko sled preko aplikacije Strava ter se tako v megli in vetru zaplezala na samem vrhu." S temi besedami so zapis na Facebooku začeli kranjski gorski reševalci, ki so noč s ponedeljka na torek preživeli na terenu.

Na pomoč pri reševanju jim je priskočil helikopter letalske policijske enote, a zaradi oblakov in močnega vetra reševanje iz zraka ni bilo mogoče. Gorski reševalci so tako morali v izredno slabih vremenskih razmerah premagati 1.500 višinskih metrov. Reševalna akcija je potekala celo noč, ekipa petih reševalcev je zaplezano planinko dosegla malo pred polnočjo.

Do jutra so planinko, ki, kot so zapisali, "do situacije ni bila primerno kritična in se nevarnosti ni povsem zavedala", rešili ter transportirali v dolino.

Gorski reševalci po naporni noči znova opozarjajo, da v gorah vladajo zimske razmere, zato ture prilagodite svojim zmožnostim in vremenski napovedi ter poskrbite za ustrezno opremo.