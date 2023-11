Na Bohinjski Beli plaz ponoči še dodatno splazil #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zemeljski plaz, ki se je v ponedeljek popoldne sprožil pod vojašnico na Bohinjski Beli, se je ponoči še dodatno plazil in še bolj spodjedel vojaška skladiščna objekta. Velik del zemljine, ki je zgrmel v Savo Bohinjko, je reka odnesla, zato vsaj za zdaj nevarnosti za njeno zajezitev ni.

Kot je za STA povedal poveljnik civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid, so gasilci in vojaki plaz nadzirali vso noč, nadzor pa bodo nadaljevali še naprej. Danes si bodo plaz, če bo to mogoče, natančneje ogledali tudi geologi. V ponedeljek je bilo namreč prenevarno, da bi stopili na plaz.

V plazu je še vedno veliko vode, ki teče po plazini in spodjeda brežino, je pojasnil Šmid. Foto: Gasilci Bohinjska Bela V nobenem od obeh objektov ni osebja, zaprli so tudi dostop do njiju, pristojne službe pa bodo dale oceno glede nadaljnjega ukrepanja pri sanaciji plazu. Foto: Gasilci Bohinjska Bela

Ni še jasno, kakšna bo usoda dveh objektov Vojašnice Boštjana Kekca, ki ju spodjeda plaz, ali bosta obstala ali pa se bosta ob nadaljnjem spodjedanju zemljine zapeljala po plazu. En objekt ni v uporabi, v drugem pa je vojaško skladišče, vendar v njem ne hranijo nevarne opreme.

Sava material k sreči izpira

Čeprav je material s plazu delno zasul Savo Bohinjko, vsaj za zdaj ni nevarnosti, da bi reko povsem zajezil. Kot je pojasnil Šmid, je namreč Sava po obilnih padavinah zelo močna, splazeni material pa je sipek in ga Sava izpira.

Plaz, ki se je na površini okoli enega hektara sprožil v ponedeljek zgodaj popoldne, je podrl tudi daljnovod, zaradi česar je bila motena oskrba z električno energijo v naseljih Kupljenik, Obrne in Bohinjska Bela. Elektro Gorenjska je vzpostavil začasno napajanje z agregatom.

V jezeru Ledine se stanje umirja

Gladina vode v presihajočem jezeru Ledine v Ratečah, ki je po deževju minuli konec tedna močno narasla, je vendarle začela počasi upadati. Kot je za STA še povedal Šmid, se je nivo vode s ponedeljka do danes znižal za pet centimetrov.

Po Šmidovih besedah bo regijska enota Civilne zaščite za prečrpavanje velikih količin vode predvidoma ostala na delu in skušala prečrpati toliko vode, kolikor bo mogoče.