Padec drevesa na glavo je bil zanj usoden

V bližini naselja Jazne v občini Cerkno je danes dopoldne občanu pri delu v gozdu na glavo padlo drevo. Umrl je na kraju nesreče, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Cerkno so nudili pomoč pri reševanju ponesrečenega in prenosu umrlega do vozila pogrebne službe.