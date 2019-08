Osumljenec za umor v Ljubljani v pripor

Policisti so danes na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika privedli 47-letnega slovenskega državljana, ki je osumljen, da je v petkovem streljanju na območju Bežigrada umoril 48-letnika. Sodnik je za osumljenega odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Po do zdaj zbranih informacijah je bil motiv za dejanje dalj časa trajajoč spor med sorodniki, so v soboto sporočili s PU Ljubljana. Kot so navedli, je 47-letnik na pešpoti ob Savi ustrelil 48-letnega moškega, prav tako državljana Slovenije, in mu zadal takšne poškodbe, da je na kraju umrl. Moška naj bi bila bratranca.

Policisti so 47-letnemu državljanu Slovenije, ki so ga že obravnavali tudi zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in premoženjske kriminalitete, ne pa tudi nasilja, kmalu po streljanju odvzeli prostost.

Umrli je bil v času streljanja skupaj z mladoletno osebo, ki ni bila poškodovana. Po poročanju portala 24ur je bil to eden od njegovih otrok. Mladoletniku so ponudili zdravniško psihosocialno pomoč.