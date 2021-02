Nova tragedija v visokogorju: ugasnilo življenje turnega smučarja

Na Žlebeh je v soboto okoli 15. ure umrl slovenski turni smučar. Pri spustu treh smučarjev, ki so se odpravili na turno smuko na Pic Majot, se je sprožil plaz, ki je povzročil padec enega od treh. Po zdrsu se je ta ustavil šele ob trku ob drevo, kljub pomoči reševalcem pa je umrl na kraju nesreče. Preostala dva turna smučarja sta jo odnesla brez poškodb, še poroča Primorski dnevnik.

Pristojni so tudi v luči tragičnih dogodkov že v soboto opozorili, da absolutno odsvetujejo gibanje v visokogorju, saj so razmere zaradi velike nevarnosti proženja snežnih plazov, nizkih temperatur in močnega vetra izjemno nevarne.

Splošna nevarnost proženja snežnih plazov do 1.800 metrov je namreč tretje stopnje, nad to mejo pa je nevarnost velika, in sicer četrte stopnje. Temperature v visokogorju so okoli minus 20 stopinj Celzija, pihajo tudi močni vetrovi severnih in severovzhodnih smeri.

Po besedah vodje intervencije pri Gorski reševalni službi Tržič Saša Rožiča so razmere v gorah nestabilne, planinci naj zato nekaj dni počakajo na umiritev. Manca Volk Bahun iz Službe za varstvo pred snežnimi plazovi pri Geografskem inštitutu Antona Melika v sklopu ZRC SAZU ga je dopolnila, da po padavinah zadnjih dni severni veter zdaj prenaša sneg in gradi zamete oziroma klože, ki se lahko hitro sprožijo. Zaradi tega in nizkih temperatur ter vetra odsvetujejo pot v hribe.