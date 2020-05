Nekdanji direktor AVP obtožen jemanja podkupnine

Nekdanjemu direktorju agencije za varnost prometa Igorju Velovu tožilstvo po poročanju Dela in Slovenskih novic očita, da je pred štirimi leti na službenem sestanku z ljubljanskim podjetjem, ki naj bi naredilo aplikacijo za varne Šolske poti, pridobitev posla v vrednosti 20 tisoč evrov pogojeval z nakazilom štirih tisočakov boksarskemu klubu iz Kranja.

Poslovnež se za plačilo podkupnine ni odločil, temveč je kaznivo dejanje oziroma njegov poskus naznanil, navajajo Slovenske novice. Velov je za omenjeni časnik očitke zavrnil: "Očitanega kaznivega dejanja nisem storil. Vse temelji na izjavi ene osebe." Po poročanju Dela Velovu, ki je trenutno državni svetnik in svetnik kranjske občine, grozita denarna kazen in kazen od enega do pet let zapora.