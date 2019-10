Na vlaku v Dobovi odkrili 13 kilogramov heroina

Policisti so na izrednem potniškem vlaku, ki je bil namenjen v Avstrijo in je na mejni prehod za mednarodni železniški promet v Dobovi iz Turčije pripeljal v soboto, odkrili večjo količino prepovedanih mamil. Pri pregledu potniškega vagona, ki ga je uporabljalo osebje, so odkrili potovalno torbo z nekaj več kot 13 kilogrami heroina.

Vodja kriminalističnega sektorja Policijske uprave (PU) Novo mesto France Božičnik je na današnji novinarski konferenci na postaji mejne policije v Dobovi povedal, da je bilo v torbi 26 zavitkov heroina s skupno težo nekaj več kot 13 kilogramov in nekaj več kot polkilogramska vrečka s prepovedano konopljo.

Drogo tihotapil zaposleni na vlaku

Torba je bila last 35-letnega srbskega državljana, zaposlenega na vlaku, za katerega je preiskovalni sodnik odredil pripor. Grozi mu zaporna kazen od pet do 15 let. Glede na ugotovitve policisti sklepajo, da je omenjeni tihotapec član večje kriminalne združbe, zato preiskavo nadaljujejo v tej smeri. Na policiji sicer ocenjujejo, da bi bil zaseženi heroin lahko vreden več kot 1,33 milijona evrov, je še navedel Božičnik.

Na območju Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 15 letih zasegli približno 900 kilogramov različnih prepovedanih drog, od tega skupaj z zadnjim zasegom 460 kilogramov heroina, več kot 400 kilogramov prepovedane konoplje, deset kilogramov amfetaminov in še nekaj manjših količin različnih tablet, ki so vsebovale psihoaktivne substance in kokain.