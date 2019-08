Na območju celjske policijske uprave zasegli okoli 200 sadik konoplje #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti celjske policijske uprave so v okviru treh ločenih preiskav v ponedeljek zasegli okoli 200 sadik konoplje.

Celjski policisti so v ponedeljek opravili hišno preiskavo pri 66-letniku z območja Ljubljane z začasnim bivališčem v Celju. Policisti so med preiskavo odkrili posebej prilagojen prostor za vzgojo konoplje z okoli 30 rastlinami, pripomočke za gojenje in več vrečk posušene konoplje, ki je bila pripravljena za prodajo.