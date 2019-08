Celje: kriminalisti nad domnevne tihotapce prebežnikov, do zdaj so pridržali sedem ljudi

Več kot 70 kriminalistov in policistov na širšem območju Celja danes izvaja hišne preiskave v povezavi z nezakonitimi migracijami. Preiskovalci so pod drobnogled vzeli kriminalno združbo, ki je delovala na Celjskem in ki je od konca lanskega leta do danes prek naše države prepeljala najmanj 270 ljudi.

Po do zdaj zbranih ugotovitvah policije so osumljeni v sodelovanju z neznanimi storilci iz Slovenije ali tujine organizirali in vodili del mednarodne kriminalne združbe, ki je delovala z namenom prevažanja nezakonitih prebežnikov. Od konca lanskega leta do danes so prek Slovenije prepeljali najmanj 270 ljudi.

Aktivnosti policistov in kriminalistov na terenu še potekajo, do zdaj so prostost odvzeli sedmim osumljencem. Več informacij o primeru bodo na policiji razkrili v sredo.