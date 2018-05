Na območju Bovca pogrešajo 15-letnega Nemca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policiste OKC PU Nova Gorica so danes, 31. maja, ob 10.25 obvestili, da v naselju Čezsoča v Občini Bovec od jutranjih ur pogrešajo mladoletnika, starega 15 let in državljana Nemčije. Z zbiranjem obvestil so policisti PP Bovec ugotovili, da je bil pogrešani danes okoli 9. ure zjutraj na območju Bovca.

Policisti so takoj po prijavi začeli izvajati aktivnosti z namenom izsleditve pogrešanega mladoletnika na širšem območju Bovca in okolice, vendar ga kljub intenzivnemu iskanju do zdaj še niso izsledili.

Pogrešani mladoletnik iz Nemčije je visok okoli 160 centimetrov in ima kratke svetle lase. Oblečen je v črne kratke hlače in kratko majico ter nosi sivo kapo s ščitnikom in ima nahrbtnik.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi oz. imeli koristne informacije, da podatke sporočijo policistom PP Bovec (Dvor 44 a, 5230 Bovec, telefon: (05) 389 68 50, elektronski naslov: pp_bovec.pung@policija.si) ali najbližji policijski postaji oziroma pokličejo 113.