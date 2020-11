Na ljubljanski obvoznici verižno trčilo sedem vozil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prekratke varnostne razdalje je včeraj na ljubljanski obvoznici trčilo sedem vozil, eno se je prevrnilo na bok. Lažje sta se poškodovali dve voznici, štirim voznikom pa so izdali plačilni nalog.

Včeraj nekaj po 6. uri se je na ljubljanski obvoznici od razcepa Zadobrova pred izvozom Nove Jarše zgodila prometna nesreča. V verižnem trčenju je bilo udeleženih sedem osebnih vozil, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Medtem ko so drugo za drugim vozila po izvoznem kraku, sta se zaradi gostega prometa prvi dve vozili začeli ustavljati. Voznica, ki je za njima vozila na prekratki varnostni razdalji, je trčila v vozilo pred sabo. To je odbilo v prvo vozilo.

Zaradi prekratke varnostne razdalje je nato v vozilo voznice trčil še četrti voznik, pri tem pa se je vozilo voznice prevrnilo na bok. V četrto vozilo je nato trčil še peti voznik, ki je prav tako vozil na prekratki varnostni razdalji. Za njim se je poskušal ustaviti šesti voznik, v katerega je prav tako zaradi prekratke varnostne razdalje trčil še zadnji voznik v koloni, tako da je tudi njega odbilo v vozilo pred njim.

Pri tem sta se lažje poškodovali dve izmed udeleženih voznic. Policisti so skupaj z drugimi službami poskrbeli, da je bil oviran promet na tem delu ceste hitro sproščen. Štirimi voznikom so zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji izdali plačilni nalog, so še sporočili s PU Ljubljana.