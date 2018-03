Na Hrvaškem in v Sloveniji prijeli skupino mednarodnih tihotapcev mamil

V okviru mednarodne operacije Nana so na Hrvaškem in v Sloveniji prijeli šest hrvaških državljanov, dva državljana Nizozemske ter enega Španca zaradi suma tihotapljenja mamil iz Južne Amerike v Evropo, je danes objavila hrvaška policija. V reškem pristanišču so zaplenili 100 kilogramov kokaina, so dodali.

Istočasno kot v Sloveniji in na Hrvaškem so policijske akcije proti tihotapcem v operaciji Nana izvajali tudi v Nemčiji in na Nizozemskem, so danes sporočili iz Europola. Dodali so, da je skupina v minulem letu tihotapila mamila iz Ekvadorja, Kolumbije in Paname v države članice EU. Poudarili so, da je operacija Nana del širše mednarodne policijske operacije proti mreži kriminalcev, znani kot Balkanski kartel.

Hrvaški kriminalisti so ugotovili, da so se osumljenci, stari med 43 in 59 let, združili v zločinsko organizacijo zaradi tihotapljenja večjih količin kokaina iz Južne Amerike v države Evropske unije. Kot krinko za tihotapljenje mamil so prek različnih podjetij na Hrvaškem lani organizirali prevoz zabojnikov s poceni blagom, v katerih je bil skrit kokain, piše na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva.

Kokain skrili med mešane kovinske odpadke

Policisti na Reki so preiskali zabojnik, v katerem je bilo 20 ton mešanih kovinskih odpadkov. V njem so našli 100 zavitkov s skupno 100 kilogrami kokaina. Pred tem so v okviru iste policijske operacije zaplenili 150 kilogramov marihuane ter 69 tisoč škatlic cigaret. Zgolj vrednost cigaret je ocenjena na 350 tisoč evrov.

Osumljence so kazensko ovadili hrvaškemu uradu za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok), ki je danes objavil, da so sprožili preiskavo proti devetim ljudem. Uskok je na svoji spletni strani pojasnil, da so člani skupine kupili 100 kilogramov kokaina v Panami za 300 tisoč evrov. Zabojnik s kovinskimi odpadki in mamili je bil namenjen v Zagreb, a so ga policisti prestregli na Reki.

Kilogram kokaina je stal med 21 tisoč in 33 tisoč evri

Hrvaško tožilstvo navaja, da je kriminalno združenje delovalo med januarjem 2017 in marcem letos na Hrvaškem, v Sloveniji ter v drugih državah EU. Pri prodaji kokaina so za kilogram zahtevali med 21 tisoč in 33 tisoč evri.

Med prijetimi je tudi hrvaški državljan, 47-letni Stjepan Prnjat, star znanec hrvaške policije iz leta 2007, ko so policisti razbili podobno mednarodno skupino tihotapcev heroina in kokaina, poročajo hrvaški mediji. Prnjat je znan kot "hrvaški Escobar", proti njemu pa se v Zagrebu odvija sojenje zaradi tihotapljenja mamil iz Južne Amerike v Evropo.