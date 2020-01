Na Dolenjskem dva napada na policiste

Dolenjski policisti so včeraj posredovali v dveh primerih, pri čemer pa je med postopkom prišlo do napadov na policistko. V enem primeru je bila ta lažje poškodovana.

Preprečiti sta želela zaseg avtomobila, eden od njiju je policistko napadel

V ponedeljek nekaj po 16. uri so novomeške policiste poklicali na pomoč iz okolice Otočca, kjer naj bi pijani moški kršil javni red in mir in nadlegoval svojce. Policisti so med vožnjo na kraj dogodka v osebnem avtomobilu opazili kršitelja, ki pa ni upošteval znakov policistov, ko so ga želeli ustaviti.

Nadaljeval je z vožnjo in vozilo pozneje ustavil na dvorišču stanovanjske hiše. Policisti so med postopkom ugotovili, da je avtomobil vozil voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,66 miligramov alkohola, kršitelj pa je bil potnik v vozilu.

Voznik in potnik sta nato nadaljevala s kršitvami, policistom sta poskušala preprečiti zaseg avtomobila in nista upoštevala njihovih ukazov. Med postopkom je kršitelj napadel tudi policistko, zato so možje v modrem zoper oba uporabili prisilna sredstva in ju odpeljali v prostore za pridržanje.

Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo.

V napadu v Novem mestu lažje poškodovana policistka

V večernih urah pa so novomeški policisti po obvestilu občana posredovali na Novem trgu, kjer naj bi moški in ženska kršila javni red in mir, s tem, da naj bi prenočevala na javnem kraju. Policisti so izsledili večkratna kršitelja, 56-letno žensko in 31-letnega moškega. Ukazali so jima, da se odstranita, česar pa nista upoštevala.

Ženska, ki je bila pod vplivom alkohola, je kričala na mimoidoče in žalila policiste, zato so jo policisti pridržali. Med postopkom je kršiteljica napadla policistko in jo tudi lažje poškodovala. 56-letnico bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi napada na uradno osebo, obema kršiteljema pa bodo zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog.