Ljubljanski policisti preprečili umor: 37-letnik je želel umoriti 39-letnika

Sedemintridesetletni Ljubljančan se je pripravljal, da bi umoril 39-letnega Ljubljančana, s katerim je bil v sporu, a so policisti to preprečili in osumljenca aretirali.

Ljubljanski policisti so v začetku meseca obravnavali poskus umora in izdelovanje ter pridobivanje pripomočkov, namenjenih za izvršitev kaznivega dejanja.

Za umor novačil še enega Ljubljančana

Policisti so z zbiranjem obvestil in preiskavo ugotovili, da se je 37-letni Ljubljančan pripravljal, da bi umoril 39-letnega Ljubljančana, s katerim je bil v sporu. Dejanje je osumljenec pred tem načrtoval, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Pri tem je h kaznivemu dejanju napeljeval 41-letnega Ljubljančana in mu priskrbel orožje. Tudi sam si je priskrbel pištolo in na območju Ljubljane iskal omenjeno 39-letno žrtev.

Osumljenca so aretirali v nakupovalnem središču

Policija je po tem, ko je prejela informacijo o načrtovanem dejanju, izvedla različne aktivnosti in preprečila, da bi do umora dejansko prišlo. Pretekli torek, 7. januarja, so osumljenca prijeli na območju ljubljanskega nakupovalnega središča BTC. Policisti so mu odvzeli prostost, nato pa so ga v četrtek s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. V dogodku ni bil nihče poškodovan.